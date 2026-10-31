ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದಿ…
Ayurveda Tips: ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಏಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಊಟದ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ.
ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಊಟದ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ನುಂಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಾರದು.
ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಅಥವಾ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆರು ರಸಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಕಹಿ ಮತ್ತು ಒಗರು ರುಚಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಳಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಊಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ
ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ
ಹಗಲಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಿರಿ
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ 100 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಭಾರವಾದ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಊಟದ ನಂತರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು.
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