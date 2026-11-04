Firecracker Burns: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಹಚ್ಚುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಟಾಕಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಗಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ತಪ್ಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಬಹುದೇ?
ಅನೇಕರು ಸುಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಣ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳು ಸುಟ್ಟ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಗಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಅನೇಕರು ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಸುಟ್ಟ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಿಡ್ಡಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ
ಕೆಲವರು ಸುಟ್ಟಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ
ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಅರಿಶಿನ, ಚಂದನ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಇವು ಸುಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗಾಯವು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ ಇಡಬೇಡಿ
ಸುಟ್ಟಾಗ ತಂಪು ನೀಡಲು ಅನೇಕರು ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಐಸ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಸುಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂಪಾದ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
- ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
- ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಿಡಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಡಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಾಗಬೇಡಿ.
- ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬೇಡಿ.
- ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ.
- ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಗಾಯವನ್ನು ಕೆದಕಬೇಡಿ. ಸಿಡಿಯದ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ.
- ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ದೀಪಗಳ ಬಳಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
- ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಡಿ. ತೆರೆದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವಾಗ ದಪ್ಪವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಡಿಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ.
- ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
- ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ.