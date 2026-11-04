Stomach cancer symptoms: ಪದೇ ಪದೇ ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ! ಇದು ಮಾರಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ (Stomach Cancer) ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು (Stomach Cancer Awareness Month)
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು 'ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ತಿಂಗಳು' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಎ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Stomach Cancer / Gastric Cancer) 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು:
ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ
ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ
ಹೆಲಿಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈಲೋರಿ (H. pylori infection) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಲ್ಸರ್ (Chronic gastritis)
ಅತಿಯಾದ ಖಾರ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು (Preservatives) ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ.
ಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದ (Smoked) ಮತ್ತು ತಂದೂರಿ ಆಹಾರಗಳ ಅಪಾಯ
ಡಾ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಧೂಮಪೂರಿತ (Smoked) ಮೀನು, ಚಿಕನ್ ಮುಂತಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು. ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ 'ತಂದೂರಿ' ತಿನಿಸುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವಾದ 'ಮ್ಯೂಕೋಸಾ' (Mucosa) ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 'ನೈಟ್ರೋಸಮೈನ್ಸ್' (Nitrosamines) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು."
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು (Early satiety).
ಊಟವಾದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ (Bloating) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಅಜೀರ್ಣ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿತೇಗು ಬರುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮಗೆ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್' ಅಥವಾ 'ಅಲ್ಸರ್' ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ (Self-medication). ಇದರಿಂದ ರೋಗವು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಎದೆಯುರಿ ವಿಪರೀತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು.
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಲವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಿವರ್ನಂತಹ (ಯಕೃತ್ತು) ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು 'ಅಸೈಟಿಸ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ).
ಲಿವರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಕಾಮಾಲೆ (Jaundice) ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
"ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದರೂ, ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ (Endoscopy), ಸಿ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಯಾಪ್ಸಿ (Biopsy) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ (Processed), ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಧೂಮಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು
ಇಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹಂತವನ್ನು (Stage) ಆಧರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Surgery), ಕೀಮೋಥೆರಪಿ (Chemotherapy), ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡದೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ 'ಜಾಗೃತಿ'ಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ!