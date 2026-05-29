ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್(White Poison) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 'ಬಿಳಿ ವಿಷ' ಇದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ, ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕೆಜಿವರೆಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.