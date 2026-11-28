Wedding Food Adulteration: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೆಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಬಗೆಬಗೆಯ ರುಚಿಕರ ಭೋಜನ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ತುಪ್ಪ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ? ಮದುವೆಯ ಊಟದ ಹಿಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮದುವೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು, ಅದ್ಧೂರಿ ಬಫೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪನೀರ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ನಡೆಯಬಹುದು?
ಮದುವೆ ಊಟದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಬೆರಕೆ ನಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. 500ರಿಂದ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಟರರ್ಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಲು, ಪನೀರ್, ತುಪ್ಪ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆ ತಲುಪುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಂತಹ ಆಹಾರವೇ ಅತಿಥಿಗಳ ತಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇರಬಹುದು? ನೋಡೋಣ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಹಾಲು: ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀರು, ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಪಿಷ್ಟದ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಹಾಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಪನೀರ್: ನಿಜವಾದ ಪನೀರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಪಿಷ್ಟ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿ. ಕೆಲವು ಅಕ್ರಮ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
- ಖೋವಾ ಅಥವಾ ಮಾವಾ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಖೋವಾ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
- ತುಪ್ಪ: ವನಸ್ಪತಿ, ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಕಲಿ ತುಪ್ಪ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್: ಕೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಎಂಬುದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು
- ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು: ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ಬದಲಿಗೆ ವನಸ್ಪತಿ, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖೋವಾ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಐಸ್ಕ್ರೀಂ: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಪೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
- ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ, ಅಕ್ಕಿಯ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಹಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಾಟ.
3. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
- ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು: ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಡಿ, ಮರದ ಪುಡಿ, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಚಹಾ ಪುಡಿ: ಬಳಸಿದ ಹಳೆಯ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಚಹಾ ಪುಡಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಲಬೆರಕೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
- ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಅಗ್ಗದ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್, ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್, ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ಅರ್ಜಿಮೋನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
4. ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು
- ತರಕಾರಿಗಳು: ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳಿವೆ.
- ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಕೋಳಿಗಳು ಬೇಗ ದಪ್ಪವಾಗಲೆಂದು ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
- ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಲು ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ: ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ?
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು FSSAI ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು MDH ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಕಲಿ ಪನೀರ್, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಖೋವಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ: ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.