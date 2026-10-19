Water Weight: ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಏನಿದು ವಾಟರ್ ವೇಟ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದೂ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೀಗಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಫಿನೆಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 60–70ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ವಿಧಾನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಾಟರ್ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 5 ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಭ್ಯಂಗ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅಭ್ಯಂಗವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಸಾಜ್ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಊತವಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಎದೆನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.