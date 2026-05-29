ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಮನಗೆದ್ದ ಆ 'ಮಹಾನಟಿ' ಯಾರು? ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ 'ಸೇಫ್ ಗೇಮ್'!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ನಂತರ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವನ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಜೇಯ ಸರದಾರ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಜಕ್ಕಣ್ಣ' ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ!
ಸಿನಿಮಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಅರಿಯದ ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ (SS Rajamouli) ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ ಮುಂದಿನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ (SSMB29) ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್?
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ 'ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೆಟ್ ನಟಿ ಯಾರು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದರೆ, ಅವರು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜೇಜಮ್ಮ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ!
"ನಾಯಕಿಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಂತೆ. 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಮಗಧೀರ'ದ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು 'ಮರ್ಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ'ದ ಸಲೋನಿ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಕಿಲಾಡಿ' ರಾಜಮೌಳಿ!
ಇನ್ನು ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ! ನಿರೂಪಕರು ಮೆಲ್ಲಗೆ "ಸರಿ ಮೇಡಂ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ (Hero) ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ದಂಗಾದರು!
"ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಯಾರು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾನು ಮುಗ್ಧನಲ್ಲ (Innocent)!" ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದರು. ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣತನದಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ" ಎಂಬ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿತನ ಮೆರೆದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನ್..
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನೂ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ದೇವಸೇನಾ'ಗೆ ಜೈ ಎಂದಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ, ನಾಯಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಸೇಫ್ ಗೇಮ್' ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!