ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಘಮಘಮಿಸುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಫೇವರೆಟ್!

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ.

ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ "ಇವತ್ತು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ರುಚಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ – 'ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ' (Coconut Rice).

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಖಾದ್ಯ, ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಿಹಿ, ಇಂಗಿನ ಘಮ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಗರಿಗರಿತನ ಸೇರಿ ಈ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು:

ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ (ಉದುರು ಉದುರಾಗಿರಲಿ) - 3 ರಿಂದ 4 ಕಪ್

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 1 ರಿಂದ 1.5 ಕಪ್

ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ - 2 ಚಮಚ

ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ - ತಲಾ ಅರ್ಧ ಚಮಚ

ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - 1 ಚಮಚ

ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕಡಲೆಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ - ಸ್ವಲ್ಪ

ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಸುವಾಸನೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತುರಿ - 1 ಚಮಚ

ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು.

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step):

ಅನ್ನದ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮೊದಲು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅನ್ನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲಸುವಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಉದುರು ಉದುರಾದ ಅನ್ನವೇ ಅಂದ ಮತ್ತು ರುಚಿ.

ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗುವ 'ಕ್ರಂಚಿ' ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುವಾಸನೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನ: ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಟಪಟ ಎನ್ನಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಇಂಗು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಶ: ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ತುರಿದ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಡಿ, ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಸಾಕು.

ಅಂತಿಮ ಹಂತ: ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಮಗಮಿಸುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧ!

ಜೀವನಶೈಲಿ ಟಿಪ್ಸ್:

ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನವು ಕೇವಲ ರುಚಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ನಾಳೆಯ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದೀ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!