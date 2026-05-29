30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ
ಗಡ್ಡ, ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗೋಕೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ.ವರ್ಷ 25-30 ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭ.
ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವ ಗಡ್ಡ
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪುರುಷರೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಕಾಡಲು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಮೆಲನಿನ್ ಕೊರತೆ
ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಕೂದಲು ಅದರ ಮೂಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಬೇಗ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೆನಿಟಿಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೂದು ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೇಹ ನೊರ್ಪೈನ್ಫ್ರಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ – ಧೂಮಪಾನ
ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಗಡ್ಡದ ಅಕಾಲಿಕ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಧೂಮಪಾನವು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ವರ್ಷ 30 ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಈಗ್ಲೇ ಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಡೈರಿ ಆಹಾರ ಬಳಸಿ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಡಿ.
