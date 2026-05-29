ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ 'ಬೆಂಕಿ' ಹಚ್ಚಿದ ನಟಿ; ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಬಳಿಕ ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ!
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ? 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ' ಫೇಮ್ ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮಲೈಕಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಚೈಯಾ ಚೈಯಾ' ಗರ್ಲ್ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಲೈಕಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯ ಇವರೇನಾ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ಮಲೈಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರು 'ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲಾ X6' (Splitsvilla X6) ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ (Sorab Bedi) ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ (Cozy) ನಿಂತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು "ಮಲೈಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಇವರೇ ಇರಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲೈಕಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಮೌನ ವಹಿಸಿದ ತಾರೆಯರು!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೋರಬ್ ಬೇಡಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಲೈಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕುವವರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 'ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಫಿ' ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಳೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮೋಜಿನ ವಿಡಿಯೋವೇ ಎಂಬುದು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ!
