Beat The Heat: ಅನೇಕ ಜನರ ಬಳಿ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕೂಲರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ನನ್ನು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಎಸಿ ಕೂಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಲು ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳವು ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಶಾಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೂಲರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ತಂತ್ರಗಳು
ಐಸ್ ಬಳಸುವುದು: ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಗಾಳಿಯು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಣೆಯಾದ್ಯಂತ ತಂಪನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ: ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು. ಗಾಳಿಯು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಂತೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇವಾಪರೇಟಿವ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೆಡ್ ಶೀತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ನ ಗಾಳಿಯಂತೆಯೇ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಣೆಯ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಇದರಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು: ಕೋಣೆಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಈ ತೇವಾಂಶವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೀಲಿಂಗನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆಸನ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.