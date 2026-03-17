ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಬರೀ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೂಡಾ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, Gen Z ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಉದುರಲು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು Gen Z ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಇಲ್ಲದ 'ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
'ಹೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್' ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಷಿನ್ಗಳ ಶಾಖ ಕೂಡ ಸೇರಿದರೆ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ: ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ತಾಗದಂತೆ ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಬೆರೆಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ 'ಹೇರ್ ಕೇರ್ ರೂಟಿನ್' ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.