Summer: ಹಳೆ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಿ.
Air Cooler Repair Tips
ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಲರ್ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೀವು ಹೊಸ ಕೂಲರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳೆಯಿಂದ ಅದು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಕೂಲರ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಫ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಕೂಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀರು ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಕೂಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೂಲರ್ನ ಉಳಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಿಕ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತಾಜಾ ಗಾಳಿ
ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
