Vaibhav Sooryavanshi: ರನ್ ಮಷಿನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪೋರ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು!
ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಬೌಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೆಂಡು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂಹ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ... ಅರೇ, ಇದೇನಿದು? ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ 15 ವರ್ಷದ ಪೋರ! ಆದರೆ, ಆತನ (Vaibhav Sooryavanshi) ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳೇ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಹೊಸ 'ವಂಡರ್ ಕಿಡ್' ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ 'ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್'ನ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಟದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಖತ್ 'ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್' ಕೂಡ ಇದೆ!
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುನಾಮಿ: ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೇ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 776 ರನ್ ಚಚ್ಚಿರುವ ಈತ 'ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕಂತೂ ಬಂದರೆ ಈತ ಅಪ್ಪಟ 'ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್'.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಈತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಬೌಲರ್ಗಳು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸುವ 'ಮಟನ್' ಶಕ್ತಿ!
ವೈಭವ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆತನ ಶಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ಆತನ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ! ವೈಭವ್ಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಪ್ರೀತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಈತ ಫುಲ್ ಫಿದಾ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಈತ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಸದಾ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈತನಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮೋಹ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ 'ಹಳದಿ ರಾಜಭೋಗ್' ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಭವ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾನಂತೆ! ಈ ರಾಜಭೋಗ್ನ ಸಿಹಿಯೇ ಆತನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ರನ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ!
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಈತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಹರಳು. ಶಾಲೆಯ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬೌಲರ್ಗಳ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಗಿಲ್, ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪೋರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಲು ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ವೈಭವ್ ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!
