ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ' ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ (Warm-up) ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಬೆಳಗ್ಗಿನ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ: ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ!

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ಇಂದಿನ ಓಡುಹೊತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಂತ್ರವೇ 'ಯೋಗ'.

ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

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ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ (Concentration) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನೇರವಾಗಿ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡಿ!

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 'ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ' ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ (Warm-up) ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಯೋಗದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದವರು, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾದವರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಉಸಿರಾಟವೇ ಯೋಗದ ಜೀವಾಳ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು (Stress) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಶಿಸ್ತು ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಯೋಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ! ಇಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸುಂದರ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಬರಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿದ್ದು. ಯಾವುದೇ 'ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ' ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯುವದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ.