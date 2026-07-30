ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು? ಮುಂದೆ ನೋಡಿ...
ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್ (Alert) ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' (ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸ (Saliva) ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಎನಾಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ನಂತರ 20-30 ನಿಮಿಷ ಶುಗರ್-ಫ್ರೀ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಲಾರಸವು ಆಹಾರ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ (Mint) ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ (Sugar-free) ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೂ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ.
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