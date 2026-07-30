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ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ

ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ ಅಗಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು? ಮುಂದೆ ನೋಡಿ...

health-life Jul 30 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:freepik
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ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ

ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಲರ್ಟ್ (Alert) ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ ಅಗಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' (ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಲಾಲಾರಸ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ

ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ ಅಗಿಯುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸ (Saliva) ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಎನಾಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ಎದೆಯುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ

ಊಟದ ನಂತರ 20-30 ನಿಮಿಷ ಶುಗರ್-ಫ್ರೀ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್‌ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಲಾಲಾರಸವು ಆಹಾರ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಲು

ಪುದೀನಾ (Mint) ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.

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ಶುಗರ್-ಫ್ರೀ ಗಮ್ ಆರಿಸಿ

ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ (Sugar-free) ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವುದೂ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ.

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