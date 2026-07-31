ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊಸ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿಗೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ!
ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ (Genetics) ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿಗೆ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಜೀನ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ?
ಧೂಮಪಾನದ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ದುರಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇನು?
ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾರಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಡಿಎನ್ಎ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ COPD, ಹೃದಯರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ ದಾರಿ?
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿವೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಂದೇಶ ಏನು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡುವುದೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಜೀನ್ಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಂಬಾಕಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಗರೇಟ್" ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.