ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ಜನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್-ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕರಗುವ (soluble) ಮತ್ತು ಕರಗದ (insoluble). ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗದ ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧದ ಫೈಬರ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣು-ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರಿನಾಂಶ ನೀಡಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಅವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳು ಫೈಬರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು (Inflammatory Bowel Disease) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಡಯಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಗುವ ಫೈಬರ್, ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.