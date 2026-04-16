ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು, ಹಲಸಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೊಣಗಳ ಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.
ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ 5-6 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ. ನೊಣಗಳು ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಕರ್ಪೂರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಹರಡಿ. ಕರ್ಪೂರದ ಕಟು ವಾಸನೆಗೆ ನೊಣಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ನೆಲ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸುವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಒರೆಸಿ. ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳು ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿಟಕಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಈ ಗಿಡಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ನೊಣಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಕಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೊಣಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಎರಡೇ ಹನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಬೆರೆಸಿ ಇಡಿ. ನೊಣಗಳು ವಿನೆಗರ್ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ, ಕಪ್ಪಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಟಿಪ್ಸ್!
ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಳುವು ಇರದಂತೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತವೆ
ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ!
ಉದ್ದು-ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಹತ್ತಿಯಂಥ ಮೃದು ದೋಸೆಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು!