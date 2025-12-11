ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಸುರಿಯಬಾರದು ಯಾಕೆ?
Where to pour water first when bathing: ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Naturopathy) ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮನೀಶ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕು?
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ದೇಹವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೀಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Naturopathy) ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮನೀಶ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಪಮಾನ ಆಘಾತ
ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಮನೀಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಾಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು 5-7 ಮಗ್ ನೀರನ್ನು ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ನಂತರ ಶೀತದ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ದೂರ
ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸ್ಪರ್ಶವು ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್ (Vagus Nerve) ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಎಂದಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ತಣ್ಣೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲೆ ಅಥವಾ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪಾದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೊಸ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
