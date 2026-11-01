Which salt is best for cooking: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ತಂದಿಡುತ್ತಾ? ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ‘ಪಿಂಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್’ ಅಥವಾ ‘ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು’ ಬಳಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಇವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಉಪ್ಪುಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ? ತಜ್ಞರ ರೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
1. ಪಿಂಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ (Pink Himalayan Salt) — ರೇಟಿಂಗ್: 3/10
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಉಪ್ಪಿಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವುದು ಕೇವಲ 3 ರೇಟಿಂಗ್.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ (Iron) ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕನಿಷ್ಠ ಖನಿಜಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ.
ನ್ಯೂನತೆ: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಐಯೋಡಿನ್ (Iodine) ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2. ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು / ಕಲ್ಲುಪ್ಪು (Rock Salt / Sendha Namak) — ರೇಟಿಂಗ್: 4/10
ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ವ್ರತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಬಳಸುವ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೂ ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇದು ಓಕೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ನ್ಯೂನತೆ: ಇದರಲ್ಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
3. ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು / ಕಾಲ ನಮಕ್ (Black Salt) — ರೇಟಿಂಗ್: 4.5/10
ಚಾಟ್ಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ.
ನ್ಯೂನತೆ: ಇದರ ಹರಳುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಬದಲು ಸೋಡಿಯಂ (Sodium) ಪ್ರಮಾಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಐಯೋಡಿನ್ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಐಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪು (Iodised Salt) — ರೇಟಿಂಗ್: 9/10 (ಅತ್ಯುತ್ತಮ)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಐಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ!
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ: ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಐಯೋಡಿನ್ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ.
ಪ್ರಯೋಜನ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಐಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಗಳಗಂಡ ರೋಗ (Goitre - ಕುತ್ತಿಗೆ ಊತ) ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಐಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ. ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಐಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ— ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂಬಂತೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ (ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ (BP) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.