ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಂತಹ ಗುಪ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇರುವ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ, ದಿನವಿಡೀ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮುಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ The Conversation ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವೇ ಆದರೂ, ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೂ, ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಕುಳಿತೇ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.
ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಆದರೆ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು. ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ದೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಭಂಗಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ ಮತ್ತು ಕೆಳಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಾಗ ಮೈ-ಕೈ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಯುಕೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಓಡಾಡುವುದು ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಮನ, ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲವು.