52ರ ಹರೆಯದ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಚೈನೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ (Malaika Arora) ಅವರಿಗೆ ಈಗ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 19 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸೂಪರ್ ಚೈನೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲೈಕಾ.
ನಟಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ದೇಹವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಚೀನೀ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಷಧಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಿಯರು ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಕೀಲಿಕೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಟಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಕರುಳುಗಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಮದರೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ಈ ಚಲನೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸ (lymphatic ) ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ, ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ ಕೀಲುಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಊತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ
"ದೇಹವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೀಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಜಾಂಬರೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು.