ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ, ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಂಚರ್ ಆದ ಟೈರ್ನಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪಾ (Spa) ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್. ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಉಪ್ಪು' ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜನಂತೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ?
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು 'ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್' ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಾಲಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ!
1. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ - ನೋವಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ ಬೈ!
ದಿನವಿಡೀ ಓಡಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಪ್ಸಮ್ ಉಪ್ಪು (Epsom Salt) ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು, ಅಲ್ಲಿನ ನೋವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈಕೈ ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಮದ್ದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
2. ಮಿರಮಿರ ಮಿಂಚುವ ಚರ್ಮ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ!
ದುಬಾರಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead Skin) ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ.
3. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್... ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್!
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಗುಣಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ "ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ" ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮೋಡಗಳು ಕರಗಿ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ
ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಊತ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್:
ಎಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪುಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ! ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ಹರಳು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಎರಡು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು - ಇಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಚ್ಚಲುಮನೆಯೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪಾ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ!
ಯಾಕೆ ತಡ? ಇಂದೇ ಈ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ನಾನ' ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ "ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್" ಹೇಳುತ್ತವೆ!