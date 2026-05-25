ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ' ಕಿರಿಕಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ?

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್, ರಸಭರಿತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ಆದರೆ, ಇದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ 'ಬೆಂಕಿ'ಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ! ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ಪೈಲ್ಸ್ (Hemorrhoids) ಬಗ್ಗೆ. ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ 'ಪೈಪ್‌ಲೈನ್' ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೆ, ನಿಲ್ಲಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

1. ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ - ದೇಹದೊಳಗೆ ಮರುಭೂಮಿ!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೀರುವ 'ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್' ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋದಾಗ, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ. ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಲವು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಅಸಲಿ 'ಸಿನಿಮಾ'. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ನೀವು ನೀಡುವ ಒತ್ತಡ, ಗುದದ್ವಾರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ? ನೋವು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ!

2. ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಬೋಂಡಾ-ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನುವುದು ನೋಡಲು ಚೆಂದ, ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಭೀಕರ. ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. "ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ, ಕೆಳಗೆ ಕವಾಯತು" ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.

3. 'ಸೋಫಾ ಪೊಟಾಟೋ' ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಎಸಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜಡವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿದಂತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗುದದ್ವಾರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ 'ಬಿಸಿ' ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? (Simple Tips)

ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು 'ಕೂಲ್' ಆಗಿರಬಹುದು:

ನೀರೇ ದಿವ್ಯೌಷಧ: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ "ಸ್ಮೂತ್" ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ.

ಫೈಬರ್ ಎಂಬ ಹೀರೋ: ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಫೈಬರ್ (ನಾರಿನಂಶ) ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ "ಜಾಮ್" ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ: ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸತತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ.

ಕಾಫಿ-ಟೀಗೆ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿ: ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ 'ಆಪರೇಷನ್' ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಿ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ!