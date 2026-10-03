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- ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ : ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ : ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಅಡುಗೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.
ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕರೋನಿ
ಪಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕರೋನಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನ ವಾಲ್ವ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ತಾವನ್ನು ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಕ್ಕಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥ
ಹಾಲು, ಖೀರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ವಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಸೀಟಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆರೆದ, ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳು
ಪಾಲಕ್, ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಇತರ ಆಮ್ಲೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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