ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೀನಿನ ವಿಧ, ಅದು ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣ, ಅದರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ರುಚಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ, ಮೀನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ 'ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ನದಿ ಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾ?' ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೀನಿನ ವಿಧ, ಅದು ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣ, ಅದರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ-3: ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ
ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಬಂಗುಡೆ (mackerel), ಸಾಲ್ಮನ್ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ EPA ಮತ್ತು DHA ಎಂಬ ಒಮೆಗಾ-3 ಆಮ್ಲಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. DHA ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ. ಹಾಗಂತ ನದಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಮೆಗಾ-3 ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು: ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ
ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಮತ್ತು ನದಿ ಮೀನು ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಮಾನ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ನೆತ್ತಲಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಮೇತ ತಿಂದಾಗ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿ ಮೀನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪಾದರಸ (mercury). ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುವ ಶಾರ್ಕ್, ಕತ್ತಿ ಮೀನಿನಂತಹ (swordfish) ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು, ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾದರಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾದರಸ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ನರವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮೀನನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ; ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಅದರ ಸತ್ವಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಯಾವ ಮೀನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಹುದು?
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್' ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಮೆಗಾ-3 ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಪಾದರಸದ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನದಿ ಮೀನುಗಳು. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಜಾಣತನ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ಮೀನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ.