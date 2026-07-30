ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಗಿ ದೋಸೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಫಜೀತಿ ಬೇಡ. ಊಟ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ.
1.5 ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, 4 ಕಪ್ ನೀರು, 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಬೇಯಿಸಲು ಎಣ್ಣೆ.
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು-ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಕಾದ ಹಂಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿದರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1-2 ಚಮಚ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅಷ್ಟೇ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.
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