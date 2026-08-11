Kannada

5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

life Aug 11 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ಅನಾನಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೋಮೆಲೈನ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜೈಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಜ್ಯೂಸ್, ದೇಹವನ್ನು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ

ಬ್ರೋಮೆಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ (Anti-inflammatory) ಗುಣಗಳು ಸಂಧಿವಾತ (Arthritis) ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಹೃದಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅನಾನಸ್

ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು (BP) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ

ಅನಾನಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್' ಅಂಶವು ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: Pinterest
Kannada

ತಾಜಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ.

Image credits: Getty

ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳು ಸೂಪರ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ; ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

Pearl Necklace: ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ

Gold Bracelet: ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್​ಗಳಿವು!

Indoor Plants: ಮಳೆಗಾಲದ ತೇವಾಂಶ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿ ಈ 6 ಗಿಡಗಳು!