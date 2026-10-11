ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಹೋದರಿ ಸಬಾ ಪಟೌಡಿ ತಮ್ಮ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಢೀರ್ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇತರರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಸಬಾ ಪಟೌಡಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಾ ಅವರಿಗೆ 27 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ (brain tumor) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದು ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಳಿಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಅವರು ಏಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈಗ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳಿದ ನಂತರವೂ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಮೂರನೇ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮಚ್ಚೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಕುಹರವು ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಏನಾಗಿತ್ತು ನಟಿಗೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಸಬಾ, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ MRI ನಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಸಬಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪೈಲೋಸೈಟಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟೋಮಾ ಎಂಬ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಅದರ ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಬಾಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ 27 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಬಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜೀವನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು ಮತ್ತು ಮರುದಿನವೇ ಅವಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಯವನ್ನು ಸಬಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾರು. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು.
ನಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಬಾ ಪಟೌಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜನರು ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಏನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಸಬಾ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.