Saif Ali Khan: ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ದಾರಿಯನ್ನೇ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಸೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ನಟರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಇದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೈಫ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ನಂತರ'
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ನೀವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?' ಅಂತ ಸೈಫ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಳೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ' ಅಂದರು. 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸೈಫ್, "ನಾನು ಧುರಂಧರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಧುರಂಧರ್ ನಂತರದ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಡಿದು ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾಮರ್ಗಾಗಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ತುರುಕುವ ಬದಲು, ಕಥೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಡುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆತುಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ತರಹದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸೈಫ್?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಧುರಂಧರ್' ತರಹದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೈಫ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ಥರದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬದಲು, ಹೊಸತನ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
ಸೈಫ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸೈಫ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಒಪ್ಪಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಹಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ' ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಸೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೈಫ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.