ಮಟನ್, ಚಿಕನ್, ಮೀನು... 50ರ ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು?
Non-Veg After 40-50 Years: 40-50 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
40ರ ನಂತರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರದೆ?
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಲವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 40 ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಯಾವ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು?
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಟನ್, ಬೀಫ್ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್, ಬೇಕನ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಮಾಂಸವನ್ನು (Processed Meat) ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ?
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಸಸ್ಯಾಹಾರವು ತೂಕ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದಲೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಪನೀರ್, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಟೋಫು, ರಾಜ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B12, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ಮೀನು, ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಉತ್ತಮ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು (Supplements) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೀನು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ.
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