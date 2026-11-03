ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತಾಳೆ ಮರದ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ (Palm Jaggery) ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Palm Jaggery Special Benefits: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವೇ ಉತ್ತಮ? ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ (Palm Jaggery) ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ತಾಳೆ ಮರದ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕವನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆದ ಶುದ್ಧ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಬಹುದು.
ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೇನು?
ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ (Iron) ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಸತ್ವಗಳು (Vitamin B Complex) ಇರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 (Thiamine), ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2 (Riboflavin) ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಲ್ಲದ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2 ಕೂಡ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಲ್ಲದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಹಾಯಕವೇ?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (Hemoglobin) ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ (Anemia) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಲೆಸುತ್ತು ಇದರ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇದೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಎಳ್ಳು, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.
ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವು ಪುಡಿ, ಹರಳು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಂಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಗಂಜಿ, ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳು, ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ, ಕಲಬೆರಕೆಯಿಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ (Diabetes) ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಾಳೆ ಬೆಲ್ಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.