ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ..
Banana: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಬಹುದೇ? ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!
ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು? ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶೀತವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರು ಕೊಂಚ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದೇ? ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಭಂಡಾರ!
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ನಾರಿನಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ದೇಹದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಾಂಶ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇದು ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಶೀತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ವೈರಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಣ್ಣಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರ ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
- ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ: ಮಗು ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು.
- ಚಿಕ್ಕ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ: ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಜಗಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
- ತಿನ್ನಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಣ್ಣನೆಯ ಹಣ್ಣು ಬೇಡವೇ? ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದ ತಣ್ಣನೆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದು ಸರಿಯೇ?
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಹಾಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಶಿಶು ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಾರದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇಹಪ್ರಕೃತಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.