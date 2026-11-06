ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮೆಲನೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ತುಟಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ; ಧೂಮಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರ್ಮದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನವದೆಹಲಿಯ ಎಲಾಂಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ನ ಚರ್ಮರೋಗ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಚಾಂದನಿ ಜೈನ್ ಗುಪ್ತಾ (ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ) ಅವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 'ಮೆಲನೋಸಿಸ್'!
ಡಾ. ಚಾಂದನಿ ಜೈನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಪಾನದಿಂದಾಗಿ ತುಟಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ತುಟಿಗಳ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಮೆಲನೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ!
ತುಟಿಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್. ಸಿಗರೇಟ್ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ನಿಕೋಟಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಷ್ಣತೆಯು (ಶಾಖ) ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾಶ!
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಧೂಮಪಾನದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಧೂಮಪಾನವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಧೂಮಪಾನವು ಚರ್ಮದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ **'ಕಾಲಜನ್'** ಮತ್ತು 'ಎಲಾಸ್ಟಿನ್' ನಂತಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಣಗಿದಂತೆ, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಏಕೈಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ!
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧೀಯ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು, ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಧೂಮಪಾನದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ (ಮೆಲನಿನ್) ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತುಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಟಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು!
ತುಟಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಾಟಮ್, ಶಿಯಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮೈಡ್ಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬಳಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ತುಟಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.