ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತಲೆಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ? ಹೃದಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು (Heart) ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವಾದ ಸರ್ಕೇಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮುಂಜಾನೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಬಹುದು.
ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ‘ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಜ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಹದ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಊಟ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಆಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳು ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಔಷಧಿಯ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ತಲೆಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಜೈವಿಕ ಲಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.