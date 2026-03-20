ಓರಲ್ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ (HPV) ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕಾಂಡೋಮ್ ಮತ್ತು 'ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್'ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.20): ಓರಲ್ ಸೆ*ಕ್ಸ್ (ಬಾಯಿ ಮುಖೇನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ) ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದಾದ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಂಡೋಮ್ ಮತ್ತು 'ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್'ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ (HPV) ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಉಚಿತ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು 2026ರ ವಿಶ್ವ ಬಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ (World Oral Health Day) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಚ್ಪಿವಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಂಡೋಮ್ ಮತ್ತು 'ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್' (ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಾಂಡಮ್) ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಡಿ ಗಂಟಲನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ 'ಓರೋಫಾರಿಂಜಿಯಲ್' (Oropharyngeal) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಂಟಲು ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓರಲ್ ಸೆ*ಕ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಪಿವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹರ್ಪಿಸ್ (Herpes), ಗೊನೋರಿಯಾ (Gonorrhoea) ಮತ್ತು ಸಿಫಿಲಿಸ್ (Syphilis) ನಂತಹ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮೌತ್/ಟಂಗ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್?
'ಮೌತ್ ಕಾಂಡೋಮ್' ಅಥವಾ 'ಟಂಗ್ ಕಾಂಡೋಮ್' ಎಂಬುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 'ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್' (Dental Dams) ಗಳನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು. ಇದು ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಯುರೆಥೇನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತೆಳುವಾದ ಪದರವಾಗಿದ್ದು, ಓರಲ್ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ನಡುವೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಾಣುಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಎಚ್ಪಿವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಸೋಂಕಿತ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಪಿವಿ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಪಿವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ಕಾಂಡೋಮ್ ಅಥವಾ ಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ (Oil-based) ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರದು. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.