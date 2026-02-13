2026 Winter Olympics: 10,000 Condoms Gone in 3 Days ಮಿಲನ್-ಕೊರ್ಟಿನಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಂಡೋಮ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಹೊಸ ಕಾಂಡೋಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲಾನ್ (ಫೆ.13): ಮಿಲಾನ್-ಕೊರ್ಟಿನಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಡದಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಫ್ರೀ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಂಡೋಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡೆಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಡೋಮ್ ಕೊರತೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ದಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾದರೆ, ಮಿಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ ಕೊರತೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆ ಆಗೋದೇಕೆ?
ಮಿಲನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಟಿನಾ ಡಿ'ಅಂಪೆಝೊದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,900 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 9,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊರ್ಟಿನಾ ಡಿ'ಅಂಪೆಝೊ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನೀಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಯುನಿಟ್ಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಗೌಪ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಾಂಡೋಮ್ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಕೊರತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ, ನಿಕಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರಿಚಿತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರು ಬಯಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2024 ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10,500 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 200,000 ಪುರುಷ ಮತ್ತು 20,000 ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ವಿತರಿಸಿದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 10,000 ಒದಗಿಸುವ ಮಿಲನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಡಿದೆ.