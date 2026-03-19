ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ದೇಹ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಪಿಲಾಟೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೂ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋರಾ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನೋರಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಸೇರಿದೆ. ನೋರಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವರನ್ನ ಫಿಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನೋರಾ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಟೋನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋರಾಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇಹ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಲೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಿಲಾಟೆಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಲಾಟೆಸ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನೂ (Body Posture) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿಲಾಟೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು.
ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್
ನೋರಾ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ನೋರಾ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ಅವರ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ
ನೋರಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೈ-ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ನೋರಾಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಂತಹ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ.