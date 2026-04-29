Summer food: ಇವತ್ತಿನ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರಗಳು
ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಬೆವರುವುದು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಂಪಾದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯು ಸುಮಾರು 95% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ರೈತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು, ನಾರು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಳನೀರು
ಎಳ ನೀರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಪುದೀನ
ಪುದೀನವು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ, ಜಲ್ಜೀರಾ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎರಡೂ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ ಪನ್ನಾ
ಹಸಿ ಮಾವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಮ್ ಪನ್ನಾ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುರಿದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.