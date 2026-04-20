ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ, ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ದೂರವಿರಬೇಕು? ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದಲೂ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (dehydration) ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಖಾರವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
ಕರಿದ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿಗೂ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ. ಸಮೋಸ, ಪಕೋಡ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ನಂತಹ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಭಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕೆಂದರೆ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬೈ ಬೈ
ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯಂತಹ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಫೀನ್ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು.
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಅದು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆಯಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿಡಲು ಸರಿಯಾದ ಡಯಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಮೊಸರಿನಂತಹ ತಂಪು ಗುಣವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಪಾನಕವನ್ನೂ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.