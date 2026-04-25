ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ದೇಸಿ ಲಸ್ಸಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಲಸ್ಸಿಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ಬೇಗ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಸಿ ಲಸ್ಸಿ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಪು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಹಿ ಲಸ್ಸಿ - ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೂಲ್
ಸಿಹಿ ಲಸ್ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರಿಂಕ್. ಇದನ್ನು ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಸುಸ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಹಿ ಲಸ್ಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ನಮಕೀನ್ ಲಸ್ಸಿ - ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ
ನಮಕೀನ್ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಮೊಸರು, ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗುರ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲಸ್ಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಬಹಳ ಆರಾಮ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ - ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಂಪಿನ ಕಾಂಬೋ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಪುದೀನಾ ಲಸ್ಸಿ - ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್
ಪುದೀನಾ ಲಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ತಾಜಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸ್ಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಪು ನೀಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುದೀನಾದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್.
ಗುಲಾಬಿ ಲಸ್ಸಿ - ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ
ಗುಲಾಬಿ ಲಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಫ್ಲೇವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ತಂಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.