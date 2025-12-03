Better Sleep Habits: ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಶೀತದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೊದ್ದು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಪಡೆಯುವ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ (ಆಮ್ಲಜನಕ) ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವು ಬಿಡುವ ಗಾಳಿಯು (ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ) ಕಂಬಳಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತುಂಬಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಬಾಯಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಪಾಯ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶವು ಕಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಂಬಳಿಯ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾತಾವರಣವು ಅಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ದಿನವಿಡೀ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ CO2 ಮಾನ್ಯತೆ (Excessive CO2 exposure)ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ
ಚಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ತಲೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ನೀವು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.