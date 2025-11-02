Fatty Liver Symptoms: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೌರಿಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂತರ ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ
ಎರಡು ವಿಧವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ. ಇದು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ILBS ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರಿನ್ ಪ್ರಕಾರ , ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೌರಿಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ರೇಖೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಕಪ್ಪು ರೇಖೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ , ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಂತರ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕ್ಷೌರಿಕನೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೌರಿಕನೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೌರಿಕನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳು ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಸುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ 170 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಗಿದ್ದರೆ 70 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರು 65 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು 5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.