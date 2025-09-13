how over hydration can affect kidneys ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಏಕೆ ಅಪಾಯ?
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವುದು. ಅವು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರು, ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸೋಡಿಯಂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೈಪೋನಾಟ್ರೀಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹವು ತನ್ನ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 0.8 ರಿಂದ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀರಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ರಿಂದ 3.5 ಲೀಟರ್ ದ್ರವಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೀರಾಗಿರಬಾರದು, ಆದರೆ ನೀರು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಅಧಿಕ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಊತ, ವಾಕರಿಕೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸದೆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಮಾದಕತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಸಮತೋಲನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Hydration is not just about water. So drinking liters of water will not do any harm to the kidneys. ನೀವು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ದೇಹವು ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ನೀವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.