ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಿವು… ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ (Kidney) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ . ಅವು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ, ದ್ರವ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ (CKD) ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯವು (Kidney failure)ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದಾಗ - ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ - ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆವರ್ತನ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ನೋಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ನೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂತ್ರ (ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ), ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾದ ಮೂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾಯದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಪಾದಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ದ್ರವವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಊತಕ್ಕೆ (ಎಡಿಮಾ) (swelling) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖ್ಯ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಮೆಟಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ, ದೇಹವು ಯುರೆಮಿಕ್ ವಿಷವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ರುಚಿ, ಉಸಿರಾಟದ ದುರ್ವಾಸನೆ (ಯುರೆಮಿಕ್ ಫೆಟರ್), ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟದಂತಹ ಜಠರಗರುಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ (ಪ್ರುರಿಟಸ್). ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತಹ ಖನಿಜ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೇಕಿ ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮರೋಗವಿಲ್ಲದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು
ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ರಕ್ತ (ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್, ಇಜಿಎಫ್ಆರ್) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ (ಆಲ್ಬುಮಿನ್) ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.