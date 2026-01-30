Cancer Prevention Tips: ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಬಳಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಪದವು ನಮ್ಮ ಮೈಮನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಜಟಿಲವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ. ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ?

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ UVB ಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಲಯವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ಶೇಕಡ 70 ರಷ್ಟು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಈ ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್, ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡ 30 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
-ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
-ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ.
-ಮೂಳೆ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
-ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

