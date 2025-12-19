Cancer Causing Foods: ಇವೇ ನೋಡಿ.. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 7 ಆಹಾರ
Foods that increase cancer risk: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಏಳು ಆಹಾರ
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಅರ್ಪಿತ್ ಬನ್ಸನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆ ಏಳು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ
ಸಾಸೇಜ್ಗಳು, ಬೇಕನ್, ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಸಮೈನ್ಗಳೆಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ
ಬೀಫ್, ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಮಟನ್ನಂತಹ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಪ್ಸ್, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಾಮೈಡ್ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ
ಸಕ್ಕರೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೆಡಿ-ಟು-ಈಟ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಮದ್ಯಪಾನ
ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸ್ತನ, ಯಕೃತ್ತು, ಬಾಯಿ, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ
ಅತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು HCAಗಳು ಮತ್ತು PAHಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.