Induction Stove: ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 7 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏಳು ವಿಷಯಗಳು
ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ನಂತೆ ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳ.
ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ
ಗ್ಯಾಸ್ನಂತೆ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬಹುದು, ಆದರೂ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಂತಲ್ಲ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಗ್ಲಾಸ್-ಟಾಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚಪ್ಪಟೆ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಅಡುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಚಪ್ಪಟೆ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುಕ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಸಮಯವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು
ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು.
