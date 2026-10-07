ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ತನ್ನದೇ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಪ್
ನಮ್ಮ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಕುಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಈ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ
ದೀರ್ಘ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಟ್ಟುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಣೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ತಟ್ಟುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಆಕಾರ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಲಘುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋವು, ಊತ, ಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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